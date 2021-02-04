4 Şubat koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1501 oldu, 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.
TÜRKİYE 04.02.2021, 19:06 04.02.2021, 19:20
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 113 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 467’e yükseldi.
Toplamda 30 milyon 206 bin 504 test yapıldı. Bugün yapılan 145 bin 67 testten, 7 bin 909 yeni vaka sayısı, 627 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 508 bin 988 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 815 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 396 bin 199’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise bin 501 olduğu açıklandı.
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