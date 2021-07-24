Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de eylemlerine Kurban Bayramında da devam etti. Teröristlerin hain emelleri Mehmetçiğin verdiği karşılıkla engellendi.

Suriye'de terörden arındırılan Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgeleri PKK/YPG'li teröristlerin hedefinde.

Teröristler, bu üç bölgeye sızma ve saldırı girişimlerini bayram boyunca da devam ettirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, saldırı ve sızma girişimlerinin tamamına anında karşılık verdi.

Son bir haftada 47 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3'ünün örgütün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.