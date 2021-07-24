47 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, teröristlerin saldırı ve sızma girişimlerine anında karşılık verdi. Son bir hafta içinde 47 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 24.07.2021, 11:24 24.07.2021, 14:00
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de eylemlerine Kurban Bayramında da devam etti. Teröristlerin hain emelleri Mehmetçiğin verdiği karşılıkla engellendi.
Suriye'de terörden arındırılan Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgeleri PKK/YPG'li teröristlerin hedefinde.
Teröristler, bu üç bölgeye sızma ve saldırı girişimlerini bayram boyunca da devam ettirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, saldırı ve sızma girişimlerinin tamamına anında karşılık verdi.
Son bir haftada 47 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3'ünün örgütün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.
36°
açık
Namaz Vakti 24 Temmuz 2021
|İmsak
|03:44
|Güneş
|05:23
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:55
|Yatsı
|21:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü