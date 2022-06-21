5 yaşındaki çocuk, yaslandığı camla halasının üzerine düştü

Adıyaman’da İmamağa Mahallesi 1910 Sokak’ta bulunan 2 katlı evin en üst katında, 5 yaşındaki Ali Polat pencere camına yaslanmak istedi.

Küçük çocuğun yaslanmasıyla birlikte pencere camıyla birlikte yerinden çıktı, çocuğun halası olan Songül Polat’ın üzerine düştü.

Çocuk ağır yaralı

5 yaşındaki Ali Polat ağır yaralanırken, halası olayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Ali Polat ile halası Songül Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.