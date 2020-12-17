500 kere "Ben Salağım" yazdırdı

Antalya'da, Kumluca Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir hemşireye, görev yerini terk ettiği gerekçesiyle Başhekim Ayşegül Alkan tarafından bir A4 kağıdına 500 kere “ben salağım görev yerimi terk ettim” diye yazma cezası verildiğini duyuran Antalya Tabip Odası, "Hiçbir şekilde meslek etiğine uymayan ve onur kırıcı bu yaptırım kabul edilemez. Yöneticilik yetkisi ile kimseye, hele sağlık çalışanlarının zorlu koşullarda canla başla çalıştığı böylesi dönemlerde, motivasyonlarını kıran, onları baskı altına almaya çalışan kendi özsaygılarına yönelik bu tür uygulamalar reva görülemez, şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu

500 KERE "BEN SALAĞIM" YAZMA CEZASI

Antalya Tabip Odası, olaya büyük göstererek şu açıklamada bulundu: "Değerli Basın Emekçileri, Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir hemşireye görev yerini terk ettiği gerekçesiyle Başhekim Ayşegül Alkan tarafından bir A4 kağıdına 500 kere, “ben salağım görev yerimi terk ettim” şeklinde yazma cezası verilmiştir.

"KIRICI BU YAPTIRIP KABUL EDİLEMEZ"

Hiçbir şekilde meslek etiğine uymayan ve onur kırıcı bu yaptırım kabul edilemez. Yöneticilik yetkisi ile kimseye, hele sağlık çalışanlarının zorlu koşullarda canla başla çalıştığı böylesi dönemlerde, motivasyonlarını kıran, onları baskı altına almaya çalışan kendi özsaygılarına yönelik bu tür uygulamalar reva görülemez, şiddetle kınıyoruz.

"SORUMLULUK YÖNETMELİKLE BELİRLENİR"

Sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken uyması gereken sorumlulukları yönetmelik ve yasalarla belirlenmiş ve aksi hallerde uygulanacak yöntemler belliyken insan onurunu ve etik anlayışı zorlayan anlayışlar akıl tutulmasıdır ve kabul edilemez.

"YÖNETİCİ MOBİNGİ GİBİ HAKSIZ UYGULAMALAR"

Pandemi koşullarında yüksek risklerle ve yoğun çalışma koşullarında hizmet veren hekim ve sağlık çalışanları uğradıkları sözel ve fiziksel şiddet yanısıra bir de yöneticilerin mobing, soruşturma, geçici görevlendirme gibi yönetememekten kaynaklı haksız uygulamaları ile karşılaşmaktadırlar.

"EKİP ANLAYIŞI VE DAYANIŞMA BOZULUR"

Kumluca Devlet Hastanesi'nde yaşanan bu olay sağlık hizmeti sırasındaki ekip anlayışımızı ve dayanışmamızı, iş barışımızı bozacak niteliktedir. Sağlık yöneticilerini bu tür olaylar karşısında görmezden gelen ya da destekleyen tutumlarda olmamaları konusunda uyarıyoruz.

"HUKUKİ SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ"

Sağlık çalışanlarının emeğini ve onurunu hiçe sayan uygulamaların, baskıların ve mobbinglerin karşında durmaya devam edeceğiz. Ve her türlü hukuki süreci izlemeye devam edeceğiz."