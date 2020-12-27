57 yıllık evli çifti koronavirüs ayırdı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit ve Birsen Cirit çifti, koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti. Cirit çifti, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
TÜRKİYE 27.12.2020, 16:40 27.12.2020, 17:44
İzmit’te yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit ve Birsen Cirit çifti, bir süre önce yakalandıkları koronavirüs hastalığı nedeniyle Kocaeli’de hastanede tedavi altına alındı.
Yaklaşık 1 haftalık tedavi sonrası Necmettin Cirit dün hayatını kaybederken, 5 saat sonra da eşi Birsen Cirit aynı hastanede hayatını kaybetti.
Necmettin Cirit'in dün Birsen Cirit’in cenazesi ise bugün Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi’ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
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