6 il için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugünden itibaren 5 günlük süreçte Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ta hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, hava sıcaklığının 39-42 derece civarında seyredeceği ifade edildi.

Diyarbakır ve Mardin Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "26-31 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.