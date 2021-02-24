65 yaş üstü vatandaşlara aşı çağrısı!

Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılar İlk aşamada sağlık kurumunda çalışanlara, tüm eczane çalışanlarına, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlara, çalışanlara ve 65 yaş üstü bireylere yapılmaya başlandı.

Bu aşamadan sonra sırayla diğer risk grupları aşılanacak. Ancak bu dönemde 65 yaş üstü vatandaşların aşısını bir an evvel yaptırması gerekiyor. Zira yeni grubun aşılanması başlandığında 65 yaş üstü vatandaşlar aşı yaptıramayabilirler.

Sağlık bakanlığı aşılama planlaması doğrultusunda diğer gruplara aşılama yapılacak o sebeple 182’yi arayarak veya diğer randevu sistemlerinden randevu alınarak biran önce 65 yaş üstü vatandaşların aşılarını yaptırmaları gerekiyor.