7'nci kattan düşen iki kuzen hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 11 katlı binanın 7'nci katından düşen iki kuzen hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 26.12.2021, 18:46
Turgutreis Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında oturan ve kuzen oldukları öğrenilen İrem Su Pezük ile Zehra Gül Pezük, henüz bilinmeyen nedenle pencerden beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki kuzeni Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İki kuzen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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