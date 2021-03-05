81 yaşındaki adam traktörün altında kaldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Ali Şah isimli bir vatandaşın kullandığı traktör ile bir kamyonet, Karaoğlanlı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü yara almadan kurtulurken, 81 yaşındaki Ali Şah önce çarpışmanın etkisiyle savruldu.

Daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak devrilen traktörün altında kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza alanına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ağaçla traktörün tekerleği arasında sıkışan Şah'ı kurtarmak için çalışmalar başlattı.

EKİPLER MORAL VERDİ

Yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir yandan da yaralıya moral vermeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

İtfaiye eri Ahmet Sinan Alnar, sıkışan şahsın elinden tutarak, "Merak etme, seni buradan çıkaracağız. Sen sakin ol. Buradan çıktıktan sonra müfrezeye, yanımıza çay içmeye gel." dedi.

İŞ MAKİNESİ İLE KALDIRILDI

Devrilen traktör iş makinesi yardımı ile kaldırıldı.

Zincir ve halatlar ile iş makinesine bağlanan traktör kalktıkça, ekipler Şah’ı sıkıştığı yerden çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ali Şah olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şah’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.