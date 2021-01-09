9 Ocak koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 903 oldu, 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi.
TÜRKİYE 09.01.2021, 19:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ocak koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000’in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız.'' ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor..
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