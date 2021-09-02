9 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere topçu birlikleri karşılık verdi. En az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerde teröristlerin tacizi bir kez daha misliyle karşılık buldu.
Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere obüslerler anında karşılık verildi.
Terör mevzileri tam isabetle vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Türk topçusundan PKK/YPG’ye tam isabet" ifadesi kullanıldı.
24 saatte Barış Pınarı bölgesi güneyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi.
Türk topçusundan PKK/YPG’ye tam isabet!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2021
Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/GUPPiZCWLQ
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