9 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere topçu birlikleri karşılık verdi. En az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE 02.09.2021, 11:30 02.09.2021, 11:57
9 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerde teröristlerin tacizi bir kez daha misliyle karşılık buldu. 

Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere obüslerler anında karşılık verildi.

Terör mevzileri tam isabetle vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Türk topçusundan PKK/YPG’ye tam isabet" ifadesi kullanıldı. 

24 saatte Barış Pınarı bölgesi güneyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi. 

#terörist #Barış Pınarı #pkk #ypg #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P