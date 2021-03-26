900 liralık çalıntı motosikleti satarken 12 bin lira sokağa çıkma cezası yediler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Altıgöz Mahallesi TOKİ konutlarında meydana gelen ilginç olayda, Mustafa Yıldırım'ın evinin önüne park ettiği 03 SJ 048 plakalı motosikletin çalınması üzerine Yıldırım polisi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri harekete geçti. Yapılan istihbarat çalışması ile hırsızlık şüphelilerinin Bünyamin A. (22), İ.D. ve G.C.A, olduğu tespit edildi. Şüphelileri takibe alan ekipler şahısları Afyonkarahisar kent merkezinde motosikleti satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilere önce hırsızlık olayını gece koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için yaklaşık 12 bin TL ceza yazan polis ardından zanlıları gözaltına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Bünyamin A, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.D. ve G.C.A ise serbest bırakıldı. Öte yandan, çalınan motosiklet ise şüphelilerden alınarak sahibine teslim edildi.