Acemi kasaplar hastanelik oldu

Ankara

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara Şehir Hastanesinin acil servisinde acemi kasap yoğunluğu yaşandı.



Ankara'nın çeşitli noktalarında kurban keserken ya da kesilen kurbanların etini doğrarken kendilerini yaralayarak acil servise başvuran vatandaşlar, tedavileri ayakta yapıldıktan sonra taburcu edildi.



Kurban kesimi sırasında boynuz darbesiyle kulağından yaralanan bir vatandaşın da ameliyata alındığı öğrenildi.

İzmir

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İzmir'deki kurbanlık satış ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanıyor.

Kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesmeye çalışan ve bıçakla yaralanan bazı vatandaşlar da hastanelere başvurmaya başladı.

Gaziemir ilçesinde bacağından yaralanan 28 yaşındaki Yakup Oylu, yakınlarının yardımıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu edilen Oylu, AA muhabirine, bir anlık dalgınlıkla bıçakla kestiği bacağına dikiş atıldığını söyledi.

Öte yandan kent genelinde zabıta ekipleri, cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol kenarları gibi alanlarda kurban kesimine yönelik denetim başlattı.

Belirlenen kesim yerleri dışında kurban kesen veya atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara Kabahatler Kanunu kapsamında 204 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.

Denizli'de hastanelere 124 başvuru

Denizli'de de kurban kesimi sırasında yaralanan 124 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Bıçak kesikleri nedeniyle yaralanan vatandaşlar, tedavileri yapılarak taburcu edildi.

Erzurum'da sabah saatlerinde kurban keserken aceleciliği ve acemiliği yüzünden vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve Şehir Hastanesi ile Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servislerinde yoğunluk oluşturan yaklaşık 62 acemi kasap, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Öte yandan, kurban kesimi sırasında boynuz ve tekme darbesi alarak yaralanan bazı kişiler de hastanede tedavi edildi.

Kurban kesiminde vücudunun çeşitli yerlerinden Iğdır'da 15, Kars'ta 20, Erzincan'da 16, Ağrı'da ise 30 kişi hastanede tedavi edildi.

Erzurum'da kesim yaparken yaralanan Tacettin Eğilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aceleciliği yüzünden parmaklarını kestiğini belirterek, "Tek başıma 1 tonluk tosunu kesmeye çalıştım. Hafif yaralandım. Allah kabul etsin, tüm vatandaşların bayramını kutluyorum. Dikkat etsinler, telefonla meşgul olmasınlar. Aceleciliğim yüzünden parmaklarımı kestim." dedi.

Vatandaşlardan Emrah Aydemir ise İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Acele ettiğim için kesim sırasında yaralandım. Bıçakla hayvanın boğazını kestikten sonra bıçak ayağıma değdi. Vatandaşlar dikkatli olsun ve acele etmesin. " diye konuştu.

Zübeyir Bilal da İslam aleminin bayramını tebrik ederek, "Kurbanı kestik boynuzundaki ipi alayım derken bıçak parmağıma değdi. Zaten acemiyiz, Allah'a şükür hayvana eziyet çektirmedik, o yüzden vicdanın rahat." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da da bazı kasaplar ve kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.