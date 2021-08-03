Acılı babanın boğulan oğluna son bakışı yürek dağladı
Adana'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bu sabah bulundu. Baba Salih Alabacı, cenazesinin başına oturarak genç yaşta hayata gözlerini yuman oğluna son kez baktı. Babanın bakışı yürekleri dağladı.
Dün merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Ahmet Alabacı, 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına girdi.
Bir süre arkadaşlarıyla birlikte yüzen Alabacı, yorulunca boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine Alabacı'yı arkadaşları kurtarmak istedi ancak onlar da boğulma tehlikesi atlatınca onu bırakıp kendi canlarını kurtardılar. Alabacı ise bir süre sonra suda kayboldu.
SOKAK KÖPEĞİ BAŞINDAN AYRILMADI
Sulama kanalındaki dünkü arama çalışmaları sonuç vermeyince savcılık kararıyla kanalın suyu kesildi. Sabah saatlerinde ise gencin cansız bedeni suya girdiği yerin 5 kilometre uzağında bulundu. Gencin cansız bedeni sudan çıkartılınca çok sevdiği sokak köpeği cesedin başından bir an olsun ayrılmadı.
BABANIN BAKIŞI YÜREK DAĞLADI
Baba Salih Alabacı da oğlunun cenazesinin başına oturarak ona son kez baktı. Babanın bakışı yürekleri dağladı. Cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı
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