Adana'da 13 katlı binada yangın: Ev kül oldu
Adana’da bir apartmanın 10’uncu katındaki dairede yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.
TÜRKİYE 24.08.2021, 18:31
Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda, 4 bloklu bir sitedeki 13 katlı binanın 10’uncu katında bulunan O.B.’ye ait dairede saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Daireden dumanların yükseldiğini gören komşuları, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine siteye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ev kullanılamaz hale geldi
Alevler kısa sürede büyüyüp evin balkonuna kadar sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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