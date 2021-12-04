Adana'da kocasının silahıyla oynarken yaralandı
Seyhan ilçesinde, bir kadın kocasının silahıyla oynaması sonucu omzundan vuruldu. Yaşanan kaza sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 04.12.2021, 09:05
Adana'nın Seyhan ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.
K.U. (48) kocasıyla birlikte yolda yürüdüğü esnada eşine ait ruhsatlı tabancayı kurcalamaya başladı.
TABANCA ATEŞ ALINCA OMZUNDAN YARALANDI
Kurcaladığı esnada tabanca bir anda ateş aldı. K.U., tabancanın ateş alması sonucunda omzundan yaralandı.
Yaralı kadının eşi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı kadın tedavi altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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