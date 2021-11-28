Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 28.11.2021, 17:31
Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Hacı Acar ve 25 yaşındaki kardeşi Kemal Acar, arkadaşları 32 yaşındaki Cumali Can Ördek ile evlerinin bahçesinde bulundukları sırada, yanlarına komşusu M.E.Ç. ve oğlu A.Ç. geldi.
Taraflar arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.
Kavgada, tabancayla ateş açılması üzerine 3 kişi yaralandı. Şüpheli baba oğul ise olay yerinden kaçtı.
Yakınlarının hastaneye götürdüğü 3 yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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