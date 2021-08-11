Afgan Bayrağı Kaldırıldı!
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan sahile asılan Afgan bayrağını kaldırdı, yerine Türkiye ve Azerbaycan bayrağı dikti.
TÜRKİYE 11.08.2021, 14:54 11.08.2021, 16:18
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan sahile asılan Afgan bayrağını kaldırdı, yerine Türkiye ve Azerbaycan bayrağı dikti.
Türkiye'deki Afgan mülteci tartışmaları sürerken, bugün Antalya'nın Alanya ilçesinde provokasyon niteliğinde bir olay yaşandı.
Tatil için geldikleri otelin plajında bulunan ülke bayraklarının yanına gelen 2 Afgan mülteci, dikili olan Afganistan bayrağını indirip yeniden göndere çekti.
Sosyal medyanın gündemine oturan o görüntüler tepkileri de peşinde getirdi.
AFGANİSTAN BAYRAĞINI İNDİRİP AZERBAYCAN BAYRAĞI ASTILAR
Olay üzerine harekete geçen bir grup vatandaş, bölgedeki plaja giderek Afganistan'a ait bayrağı indirip yerine Azerbaycan bayrağı astı.
Görüntülerde Azerbaycan ve Türkiye bayrağının yan yana dalgalandığı anlar yer aldı.
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