Afrin'de hastaneye saldıran teröristleri, Mehmetçik vurdu

Terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Teröristlerin Tel Rıfat bölgesinde sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırının detayları da ortaya çıktı.

TERÖRİSTLER HASTANEYİ ÇOK NAMLULU ROKETATAR İLE VURDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü Afrin şehir merkezi ve Şifa hastanesinin olduğu bölgeye çok namlulu roketatar ile 8 atış yaptı.

Sivillere yönelik saldırıların gerçekleştirildiği bölgeler hemen tespit edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından ateş altına alındı.

3 SÖZDE KARARGAH İMHA EDİLDİ, ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan "cezalandırma" atışları sonucunda teröristler tarafından kullanılan 3 sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede gerçekleştirilen saldırılarda toplam 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.

ERDOĞAN: HER DAMLA KANIN HESABINI SORACAĞIZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Belçika ziyareti öncesi terör örgütünün saldırısına tepki göstermiş, saldırıların hesabının sorulacağını söylemişti.

"Dün Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan terör saldırısı, PKK-YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Aralarında bebeklerin, doktorların, hastaların da olduğu 14 sivil saldırıda şehit olmuş, 32 kardeşimiz de yararlanmıştır. Buradan bir kez daha saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız."