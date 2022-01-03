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Afyonkarahisar’da 20 araç birbirine girdi: 31 yaralı

Yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düştüğü yolda sürücüler gizli buzlanmaya yakalandı. 20 aracın birbirine girdiği kazada 2’si ağır 31 kişi yaralandı.

TÜRKİYE 03.01.2022, 16:22
Afyonkarahisar’da 20 araç birbirine girdi: 31 yaralı

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Gazlıgöl kavşağında yoğun sisten dolayı görüş mesafesi düştü, gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza oldu.

Yoldaki 200 metrelik alandaki kazada midibüs, yolcu otobüsü ve otomobil ile hafif ticari araç dahil 20 araç çarpıştı.

2’Sİ AĞIR 31 YARALI

Yaylabağı Belde Belediyesi'ne ait yolcu taşımacılığı yapan midibüsün devrildiği kazada, 2'si ağır 31 kişi yaralandı.

Yaralılardan 10'u, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile farklı hastanelere götürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI, SÜRÜCÜLER UYARILDI

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma, sürücüleri durdurup kaza ve buzlanma uyarısında bulundu.

Kazada yaralanan 31 kişiden 24'ü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Savaş Demirez, “Yolun gizli buzlanmasından, biraz da sisten dolayı araçlar kayarak birbirlerine çarpmış. Otobüs frene basmış, kaldırıma çarpıyor ve devriliyor.” dedi.

'OTOBÜS ÇOK HIZLIYDI' İDDİASI

Kazaya karışan araçların birinde bulunan Mehmet Öner ise “Önde küçük 2 araç birbirine temas etmiş. 1'i bariyere vurmuş, biz durduk yanımızda da 1 araba durdu ama arkadan gelen otobüs çok hızlıydı ve yerler çok buzlu olduğu için duramayıp bize çarptı. 4-5 aracın birbirine çarpmasına neden oldu. Bizde yaralı yok.” diye konuştu.

“OTOBÜSTEYDİK FARK EDEMEDİK”

İstanbul'dan Antalya'ya giden otobüsteki yolculardan Saffet Güngör de “Otobüsteydik fark edemedik. Kaza oldu. İndik, 3 araba birbirine çarpmıştı. Biz 4'üncüsüydük.” dedi.

Hastaneye götürülen yaralılardan Ali İhsan Taşpınar, “2 aracın kaza yaptığını gördük. Yavaşladığımız sırada arkamızdan otobüs çarptı. Sonrasında Yaylabağı aracı, bariyere vurmuş, yan yatmış. Kardeşim o araçtaydı, ayağı sıkışmış, çıkarmışlar. Şu an ikimizin de durumu iyi.” diye konuştu.

#Yoğun Sis #Afyonkarahisar
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