Ahırdan kaçan ata otomobil çarptı

D-140 karayolu Kuzuluk mevkii Dokurcun yönünde edinilen bilgilere göre, A.U. idaresindeki otomobil ahırdan kaçarak kara yolunda bir anda önüne çıkan ata çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI AT TELEF OLDU

Otomobil sürücüsünün yaralandığı kazada at telef oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Telef olan at ile büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği araç olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.