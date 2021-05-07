Ahırdan kaçan ata otomobil çarptı
Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda otomobil, ahırdan kaçan ve bir anda önüne çıkan ata çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, at ise telef oldu.
TÜRKİYE 07.05.2021, 12:25
D-140 karayolu Kuzuluk mevkii Dokurcun yönünde edinilen bilgilere göre, A.U. idaresindeki otomobil ahırdan kaçarak kara yolunda bir anda önüne çıkan ata çarptı.
SÜRÜCÜ YARALANDI AT TELEF OLDU
Otomobil sürücüsünün yaralandığı kazada at telef oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Telef olan at ile büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği araç olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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