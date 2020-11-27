Ahmet Davutoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Covid-19’a yakalandı. Haberi sosyal medyadan duyuran Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, “Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir” dedi.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
“DURUMU İYİ, EVİNDE İSTİRAHAT HALİNDE”
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, “Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sayın Genel Başkan'ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın Genel Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle” ifadelerini kullandı.
Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 27, 2020
Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim.
Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin.
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