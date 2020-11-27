Ahmet Davutoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Covid-19’a yakalandı. Haberi sosyal medyadan duyuran Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, “Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir” dedi.

TÜRKİYE 27.11.2020, 17:00
Ahmet Davutoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

“DURUMU İYİ, EVİNDE İSTİRAHAT HALİNDE”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, “Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sayın Genel Başkan'ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın Genel Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle” ifadelerini kullandı.

#Gelecek Partisi #Ahmet Davutoğlu
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