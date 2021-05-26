Ahmet Özdemir'den HDP grup önerisine meclis kürsüsünden tokat gibi cevap!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerilerinin kabul edilmedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar 30'u ulusal, 13'ü bölgesel, 312'si yerel olmak üzere toplam 355 mafya tipi organize suç örgütüyle mücadele edildiğini, bunlarla ilgili işlem yapıldığını ve bu kapsamda da 693 operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

15 Temmuz 2016 tarihinden sonra kapasitesi ve performansı artan narkotik birimlerinin 292 uyuşturucu suç örgütünü deşifre ettiğini ve 3 bin 483 şüpheliye de adli işlem yaptığını belirten Özdemir, 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 2 ton kokainin ele geçirildiğini ifade etti.