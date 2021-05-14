Ailesini rehin alan genç, PÖH'ü görünce arkasına bakmadan kaçtı
Sinir krizi geçirdiği iddia edilen genç, balkona çıkarak intihara kalkıştı. Ardından anne ve anneannesini rehin alan şahıs Polis Özel Harekat'ı görünce balkondan atlayıp kaçmaya kalktı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Adil Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, sinir krizi geçiren genç evlerinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin genci ikna çalışmaları olumsuz sonuçlandı.
ÖZEL HAREKAT KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ
Polis ekiplerinin tüm müzakere çabasına olumsuz yanıt veren genç, bu kez de evde bulunan anne ve anneannesini rehin aldı. Rehine olayı sonrası adrese sevk edilen özel harekat ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi. Rehin aldığı anne ve anneannesi bırakarak balkondan atlayıp kaçmaya çalışan genç kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı. Saglık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şahıs, sonrasında polis merkezine götürüldü.
BALKONDAN ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
Olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden A.Ö., "Galiba psikolojik problemleri varmış. Balkona intihar etmek için çıkınca polisler geldi. Ailesini rehin aldı. Özel harekat polisleri eve baskın yapıp rehin alınanları kurtardı. Genç adam balkondan atlayıp kaçmaya çalışınca da yakalandı" diye konuştu.
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