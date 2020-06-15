AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
TÜRKİYE 15.06.2020, 16:46 15.06.2020, 20:07
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AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı alınan tedbirler, Libya'daki gelişmeler, parti ve Meclis çalışmaları ele alınacak.
Toplantıda, Tanıtım ve Medya Başkanlığı sunum yapacak. Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunlarında Yapılacak Değişiklikler değerlendirilecek.
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