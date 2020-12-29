Ak Parti Sözcüsü Çelik vahşeti lanetledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine tepki gösterdi. Çelik, "Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz" dedi.
TÜRKİYE 29.12.2020, 21:49
İstanbul Maltepe'de öldürülen akademisyen Aylin Sözer'e ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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