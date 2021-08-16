Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı

Kılıçgediği köyünde Uzun aileleri arasında kız alıp verme meselesinden çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silahların da kullanıldığı kavgada Ferhat, Halit ve İkram Uzun olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermezken, köyde ve ilçe hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi alındı.