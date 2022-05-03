Alex Male, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İngiltere’nin en çok aranan suçlusu, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İngiltere’de, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalandı.

Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Male, 29 Nisan günü saat 19.00 sıralarında pasaport kontrol noktasına geldi.

Havalimanı polisi, yapılan kontroller neticesinde belgesinin sahte olduğunu anlayınca devreye polis ekipleri girdi.

Portekizli makamlarla iletişime geçildi

Hakkında yakalama kararı bulunan ve İngiltere'nin en çok aranan şüphelisi olan Male'nin Lizbon'a geri gönderilmesi için Portekizli makamlarla irtibata geçti.

Lizbon'a geri gönderilen Alex Male Lizbon Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı.