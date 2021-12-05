Alkollü sürücü, kokoreççi dükkanına daldı
Kırıkkale'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, otomobiliyle kokoreççi dükkanına girerken, neyse ki yaralanan olmadı.
TÜRKİYE 05.12.2021, 09:14
Kırıkkale’de Tuna Caddesi üzerinde, ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, 71 DU 072 plakalı otomobiliyle kokoreççi dükkanına daldı.
YARALANAN OLMADI, ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAÇTI
Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmadı. Sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
İŞYERİNDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU
İş yerinde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan tahkikat sonrası otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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