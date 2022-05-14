Alkollü sürücünün annesinden şok savunma!
Alkollü araç sürücü polisleri görünce aracını çekti. Misafirliğe geldiğini iddia eden sürücünün annesi ekiplere, 'Oğlum doktor, parasıyla değil mi, içer' dedi.
Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde seyir halinde olan 43 ABN 231 plakalı araç sürücüsü İ.A., trafik ekiplerini görünce aracını kenara çekti.
Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, şoförü durdurup alkol muayenesi yapmak istedi.
Annesi N.A. ile birlikte misafirliğe geldiğini iddia ederek aracını park ettiği binada tanımadığı bir ailenin dairesine girmeye çalışan sürücü İ.A., alkol muayenesini kabul etmezken, ehliyetini ve kimliğini vermedi.
Polis ekiplerine güçlük çıkarıp hakaretlerde bulunan İ.A. gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen İ.A. polis aracına bindirildiği sırada annesi N.A. araya girdi.
"Oğlum doktor, parasıyla değil mi içer"
Alkollü direksiyon başına geçen oğlunu ‘Benim oğlum doktor. Parasıyla değil mi, içer’ diyerek savunan anne N.A. polislere hareket etti. Trafik ekipleri, sürücü İ.A.’nın polis merkezine götürülmesinin ardından aracı otoparka çekmek istedi.
Polislere hakaret ettiler
Anne N.A. bu sefer de araçlarının çekilmemesi için çaba harcadı. Hakaret ettiği polis memurlarının şikayetçi olması üzerine anne N.A. da ifadesi için polis merkezine götürüldü.
2028'e kadar ehliyetine el konuldu
Polis ekiplerince yapılan incelemede sürücü İ.A.’nın daha önce de 3 defa alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.
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