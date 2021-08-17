Anadolu Üniversitesi hibrit eğitim modeli uygulayacak
Anadolu Üniversitesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim güz dönemi dersleri 4 Ekim Pazartesi günü harmanlanmış (hibrit) eğitim şeklinde yapılacak.
TÜRKİYE 17.08.2021, 22:18
Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi derslerinin 4 Ekim'de Yükseköğretim Kurulu kararları ve Sağlık Bakanlığının yeni tipi koronavirüs (COVID-19) tedbirleri dikkate alınarak, "hibrit eğitim" (yüz yüze ve çevrim içi karması) şeklinde yapılmasının planlandığı belirtildi.
Söz konusu planlamada bazı derslerin tamamen çevrim içi, bazılarının tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verileceği belirtilen açıklamada, hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların internet sitelerinden duyurulacağı ifade edildi.
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