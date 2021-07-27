Angola Cumhurbaşkanı Türkiye'de!
Angola Cumhurbaşkanı Joo Manuel Gonçalves Lourenço, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Başkan Erdoğan, Lourenço'yu Külliye'de düzenlenen resmi törenle karşılıyor. Detayları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı..
TÜRKİYE 27.07.2021, 16:08 27.07.2021, 19:25
Angola Cumhurbaşkanı Joo Manuel Gonçalves Lourenço, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.
İki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Angola ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacak.
Angola halen OPEC ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu Dönem Başkanlıklarını yürütmekte olduğu cihetle, yapılacak başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde ayrıca, Afrika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecek.
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