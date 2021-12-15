Ankara'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Ankara'da, jandarmanın DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu M.T. gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; yasa dışı yollarda Türkiye'ye girdiği tespit edilen DEAŞ üyesi M.T.'nin Keçiören ilçesinde saklandığı belirlendi. 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.T., bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu Bağlarbaşı Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.