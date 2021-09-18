Ankara'da, eve tuvaletini yapan kediyi darbetti
Ankara'da, evin içine tuvaletini yaptığı gerekçesiyle sahibi tarafından şiddete uğrayan kedi, hayvanseverler sayesinde kurtarıldı.
TÜRKİYE 18.09.2021, 09:48
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda sahiplendiği kediyi evin içine tuvaletini yaptığı gerekçesiyle darbetti.
Kediye uygulanan şiddet anları ise mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ
Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine hayvanseverler harekete geçti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve hayvanseverler, şiddet mağduru kediyi korumaya aldı.
KEDİ SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI SAHİPLENDİRİLECEK
Kediye şiddet uygulayan kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, darbedilen kedinin ise sağlık kontrolü ve tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.
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