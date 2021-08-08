Ankara'da inşaatın istinat duvarı çöktü, bitişikteki binalar boşaltıldı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir inşaatın istinat duvarı çöktü, bitişikteki binalar boşaltıldı. Duvarın çökme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
TÜRKİYE 08.08.2021, 15:55
Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir inşaatta fore kazıklar kullanılarak yapılmaya çalışılan istinat duvarı, sabah saatlerinde çöktü.
Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ASKİ ekipleri yönlendirildi.
Olayın yaşandığı bulvarda güvenlik önlemi alan ekipler, inşaatın bitişiğindeki binalarda yaşayanları tedbir amaçlı tahliye etti.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da olay yerine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, mağduriyetlerin kısa sürede giderileceğini söyledi.
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