Ankara'da mera kavgası: 2 ölü
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi canından oldu.
TÜRKİYE 21.05.2022, 19:19
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yaşayan husumetli Koç ve Karakuş ailesi arasında, küçükbaş hayvanların merada yayılımı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Baba-oğul cinayete kurban gitti
Ahmet Koç (49), silahla baba Harun Karakuş (42) ve oğlu Berat Karakuş’u (17) öldürdü. Hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi.
Katil gözaltında
Polis ekipleri zanlıyı gözaltınna aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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