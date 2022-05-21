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Annesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı

Annesini öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 15 yaşındaki İ.A. verdiği ilk ifadede, "Annem 'Benim ilişkim sizi ilgilendirmez' dediği için sinirlendim. Cinayeti dayımın tüfeğiyle işledim" dedi.

TÜRKİYE 21.05.2022, 13:47 21.05.2022, 13:49
Annesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı

Eskişehir Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak’ta yaşayan 15 yaşındaki İ.A., 35 yaşındaki annesi Serap Bor'u öldürdü.

Annesini öldüren ve üç komşusunu yaralayan çocuk, cinayetin işlendiği evin yakınlarında babasıyla birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ.A. ve azmettirici olduğu iddia edilen babası Erkan A., tutuklandı.

Cinayeti işledikten sonra tutuklanan İ.A., verdiği ilk ifadesi ile herkesi şaşırttı. 15 yaşındaki çocuk, annesinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra öldürdüğünü söyledi.

Yaşananları anlatan 15 yaşındaki İ.A., annesinin başka bir adamla ilişkisi olduğunu öğrendiği için eve konuşmaya geldiğini söyledi.

"İlişkim sizi ilgilendirmez dediği için öldürdüm"

Annesinin kendisine verdiği cevap karşısında sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söyleyen İ.A., “Ramazan’da Eskişehir’e gelmiştim. Ev bakıyorduk. Birisi annemle birlikteyken fotoğrafımızı çekmiş. Daha sonra fotoğrafı çeken kişiyle annemin ilişkisinin olduğunu öğrendim. Sinirlenmiştim.

Daha sonra 19 Mayıs’ta otobüsle Eskişehir’e gelerek eve gittim. Anneannem börek yapıyordu, annem evde yoktu. 'Birazdan gelir' dedi, bekledim. O ara anneannem yemek hazırladı, yedim.

Daha sonra annem geldi. Konuşurken ilişkisinin olup olmadığını sordum. Annem bana 'Benim ilişkim sizi ilgilendirmez' dediği için iyice sinirlendim.” dedi.

"Anneme ateş edip, evden ayrıldım"

Annesinin cevabıyla sinirlenen ve cinayeti evde bulunan dayısının pompalı tüfeğiyle işlediğini söyleyen İ.A., pişman olduğunu söyledi.

Olayda daha önceden aldığı ve yanında taşıdığı pompalı tüfek fişeklerini kullandığını söyleyen İ.A.’nın, “Dayımın evde tüfeği vardı. Tüfeğin içinde 2 tane, benim yanımda da 4 tane fişek vardı. Fişekleri daha önceden almıştım, yanımda duruyordu.

Koridordayken o tüfekle anneme yakın mesafeden 1 el ateş ettim. Daha sonra evden çıktım. Anneannemin yanındaki kadınları görmemiştim.

Anneannemin olduğunu düşünerek o tarafa doğru 4 el ateş ettim. Evden çıkınca tüfeği karşıdaki araziye attım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Eskişehir de annesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı #1

"Pişmanım, babamın alakası yok"

Olay yerinden kaçtıktan birkaç saat sonra cinayeti işlediği evin yakınında polislere yakalanan İ.A., annesinin durumunu merak ettiği için geri geldiğini ifadesinde belirtti.

Ayrıca babasının olay hakkında bilgisi olmadığını iddia eden 15 yaşındaki İ.A., şu ifadeleri kullandı: “Daha sonra otobüs durağına gittim. Yaklaşık 2 saat orada bekledim. Annemin durumunu merak edip evin oraya geri geldim. Evin orada da polisler beni yakaladı.

Anneannemin olduğu yerde kadınların olduğunu sonradan öğrendim. Pişmanım. Babamın bu olay hakkında hiçbir bilgisi yok. Ben kendim yaptım.”

Öte yandan, babanın ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Eskişehir de annesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı #2

Eskişehir de annesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı #3

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