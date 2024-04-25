Bakanlık ekipleri, İstanbul, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Çanakkale'de gerçekleştirdikleri denetimlerde, fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki ekip, Üsküdar'da yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinin yanı sıra marketleri denetledi.

Menteşe, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe işaret ederek, "Bu değişiklikle restoran, lokanta ve kafe gibi yemek ve içecek servisi sunan işletmelerde kapı önünde ve hizmet sunumu şekline göre masa üstlerinde veya sipariş verilen yerlerde fiyat etiketlerinin asılı bulunması zorunluluğu oluştu." dedi.

İlk aşamada hem sektör temsilcilerini hem de esnafı ziyaret ederek bilgilendirme yaptıklarını dile getiren Menteşe, "Peşinden denetimlerimize başladık. Ocaktan bugüne 3 bin 101 civarında işletmemizi denetledik. Buradan kaynaklı yaklaşık 6 bin 700 aykırılık tespit ettik. İdari yaptırımlar uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Menteşe, bütün illerde olduğu gibi İstanbul'da da marketlerdeki temel gıda ürünleri başta olmak üzere bütün ürünlerin etiketlerini kontrol ettiklerini, vatandaşlardan kendilerine gelen şikayetleri de değerlendiklerini söyledi.

İsmail Menteşe, yıl başından bugüne kadar İstanbul'da fiyat etiketi uygulamasındaki eksiklikler dahil olmak üzere karşılaştıkları aykırılıklar dolayısıyla 22-23 milyon lira civarında idari para cezası uygulandığını ifade etti.

"Satışa arz edilen mallar üzerinde fiyat etiketi bulundurulması zorunlu"

Çanakkale'de de zincir marketlerde fiyat etiketleri incelendi.

Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli, 6502 sayılı kanun kapsamında ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde satışa arz edilen mallar üzerinde fiyat etiketi bulundurma zorunluluğu bulunduğunu söyledi.

Bu etiketin ambalajların, kutuların üzerinde olabileceğini dile getiren Tuncerli, şunları ifade etti:

"Ama bunların bulundurulması zorunlu. Bunlar için asgari bilgilerin olması yeterli. Bizim için asgari bilgiler nelerdir? Ürünün satışa sunulan fiyatı, birim fiyatı gibi bilgilerin olması gerekiyor. Yerli üretim olup olmadığı, Bakanlıkça belirlenmiş logo gibi unsurları içermesi gerekiyor. Bunun haricinde son dönemlerde sıklıkla lokanta, kafe ve restoranlarda da denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerde de fiyat tarifesi ve listelerini kontrol ediyoruz. Son yapılan değişiklikle fiyat tarifelerinin lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin giriş kısmında müşterilerin rahatlıkla görebileceği ve okuyabileceği bir yerde bulundurulması zorunlu."