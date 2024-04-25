Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana gelen kazada U.S. idaresindeki otomobil ile C.K. yönetimindeki Honda marka cip kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler C.K. ve U.S. ile T.K. yaralandı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan C.K. ile U.S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.