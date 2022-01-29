Annesiyle tartışan babasını tüfekle öldürdü
Bayram Yılmaz, eşiyle tartıştığı sırada eve gelen oğlu Musap Yılmaz tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Oğul Yılmaz, polis ekiplerince gözaltına aldı.
TÜRKİYE 29.01.2022, 20:26
Malatya'da, Bayram Yılmaz, eşi ile tartışmaya başladı.
Dışarıda bulunduğu sırada bağrışma seslerini duyan Yılmaz çiftinin oğlu Musap Yılmaz, eve girerek tartışmaya dahil oldu.
BABASINI VURDU
Öfkelenen Musap Yılmaz, henüz nerden aldığı belirlenemeyen önceden eve getirdiği av tüfeği ile babasına ateş açtı.
Baba Yılmaz, başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Mahallelilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Babasını öldüren Musap Yılmaz, olay yerinde polis tarafından gözaltına alınarak merkeze götürüldü. Bayram Yılmaz ise olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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