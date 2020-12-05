Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
TÜRKİYE 05.12.2020, 15:59 05.12.2020, 16:15
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya Gazipaşa açıklarında yaşanan deprem, yerin 77.8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
"Olumsuz bir durum yok"
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, deprem sonrasında yaptığı değerlendirmede "Bize gelen olumsuz bir durum yok" dedi.
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