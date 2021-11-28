Antalya'da deprem korkusu yaşatan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi
Antalya'da dün akşam şehir merkezinde çıkan ve bir mahalleyi savaş alanına çeviren hortumun verdiği hasar havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Apartmandaki dairelere zarar verip, 2 çocuk parkındaki dev ağaçları kökünden sökerek deviren hortum güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, ‘Bina sallanıyordu, deprem oluyor sandık” sözleriyle yaşadıkları kokuyu dile getirdi.
TÜRKİYE 28.11.2021, 16:58
Antalya'da dün akşam saatlerinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.
Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi'nde ise akşam saat 20.00 sıralarında hortum çıktı.
ir çocuk parkındaki ağaçları devirerek sitelere doğru ilerleyen hortum, dairelerin balkonlarındaki panjurları parçaladı.
Çatılardaki gün ısılarını da söken hortum, tabelaları da devirdikten sonra bir başka çocuk parkındaki ağaçları da devirdi.
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