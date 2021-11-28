Antalya'da deprem korkusu yaşatan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi

Antalya'da dün akşam saatlerinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi'nde ise akşam saat 20.00 sıralarında hortum çıktı.

ir çocuk parkındaki ağaçları devirerek sitelere doğru ilerleyen hortum, dairelerin balkonlarındaki panjurları parçaladı.

Çatılardaki gün ısılarını da söken hortum, tabelaları da devirdikten sonra bir başka çocuk parkındaki ağaçları da devirdi.