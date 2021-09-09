Antalya'da evine haciz gelen genç kız çatıya çıktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Esra Ç., bir süre önce sevgilisinden ayrıldı.

Sevgilisinden ayrılan genç kızın dün yaşadığı evine, borçları yüzünden haciz geldi.

Haciz işlemlerinin ardından evinden çıkan genç kız, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak tehlikeli davranışlarda bulunmaya başladı.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Genç kızın aşağı düşme ihtimaline karşı olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri yere branda açtı.

MÜZAKERECİ EKİPLER DE GELDİ

Genç kız, ayaklarından birisini dışarı sallayarak çatı katında duvarın üstünde uzun süre oturdu. İkna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ekipler de geldi.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Genç kızın o hallerini merak eden vatandaşlar ise adeta film izler gibi izleyip, cep telefonları ile kayda aldı.

Yaklaşık 2 saat dil dökülen şahıs, müzakereci polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri tarafından teslim alınan kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.