Antalya'da halı saha maçında fenalaşan adam kurtarılamadı
Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda yere yığılan 37 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Antalya'da Şelale mahallesinde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan ve güvenlik kamerası sektöründe çalışan 37 yaşındaki Akif Göktaş, arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya top oynamaya gitti.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
Maçın başlamasından kısa bir süre sonra Göktaş, bir anda olduğu yere yığılıp kaldı.
Göktaş’ın yere düştüğünü gören arkadaşları ve halı saha görevlileri hemen yardımına koştu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Göktaş, kısa sürede halı sahanın yakınında bulunan bir özel hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Akif Göktaş’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
O ANLAR KAMERADA
Olay anı, halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maçın devam ettiği sırada gelen bir topa kafa vurmak isteyen Akif Göktaş'ın, topun üzerinden geçmesinin ardından bir anda yere yığıldığı, sadece 1-2 saniye öncesinde ceza sahasının önünde eliyle kalbini yokladığı gözleniyor.
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