Antalya'da kaybolan Buse'nin babası: Hadi çık, gel

Antalya'da 2019 yılındaki hortum felaketinde Ağva Deresi'ne sürüklenen araçta bulunarak ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'dan hala haber yok...

SADECE EŞYALARINA ULAŞILDI

25 Ocak'ta Kader Buse Acar'a ait çanta, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. 27 Ocak'ta ise derenin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında, Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol tekine ulaşıldı.

100’e yakın nokta, özel sektöre ait iş makinelerinin de desteği ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. 2 Mayıs 2019 Cuma günü ise Buse için ailesinin isteği ile gıyabi cenaze namazı kılındı.

"TAM 3 YIL GEÇTİ, KIZIM BULUNSUN"

O günden bu yana Buse'den haber alamayan baba Ahmet Acar, "Tam 3 yıl oldu. Tüm aramalara çalışmalarına ve kendi çabamıza rağmen kızımızı bulamadık. Benim tek isteğim kızımın bulunması. Devletimizden yardım istiyorum." dedi.

"HADİ ÇIK GEL, ÜZME BİZİ"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan baba Acar, “Babişim, bugün 24 Ocak. Kayboluşunun 3 yılı oldu. Bulamadık babişim seni yavrum. Rabbimin izni ile hadi çık gel artık. Üzme bizi.” sözleri ile yürekleri dağladı.





"BENİM KIZIM YAŞIYOR, GELECEK"

Kızının doğum günü olan 18 Ocak'taki paylaşımıyla da dikkat çeken Baba Acar, "Doğum günümü böyle kutlayacağız. Babil'im'. Lütfen Allah rahmet eylesin yazmayın. Benim babişim yaşıyor gelecek. Rabbim biliyor." ifadelerini kullandı.

Anne Ayla Acar ise kızının doğum gününü paylaşan arkadaşlarının mesajını yayınlayarak, şu yorumu yaptı:

"Kızımız sosyal medyayı iyi kullanan, özel günleri hatırlayan biriydi. Biz kızımızın sevdiklerini yapmak, onun hatıralarını yaşatmak istiyoruz. Kızımın canları da Buse'min bıraktığı izleri paylaştı. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin mesajı için paylaşım yapmıyoruz. Biz kızımızın yaptığı, sevdiği şeylerle yaşıyoruz. Bunun biri de sosyal medya idi. Ama başsağlığı dileğinden paylaşım yapamıyoruz. Bizleri anlamanız dileğiyle."