Antalya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Antalya'nın Akseki ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 1'i ağır 2 çocuk da yaralandı.
TÜRKİYE 15.09.2021, 14:19
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi.
Antalya yönüne giden M.M.İ.'nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen N.B. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.M.İ ve araçta bulunan Z.İ. yaşamını yitirirken, aynı araçtaki çocuklar S.İ. ve E.İ. yaralandı.
Çocuklar, kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. E.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
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