Antalya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi.

Antalya yönüne giden M.M.İ.'nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen N.B. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.M.İ ve araçta bulunan Z.İ. yaşamını yitirirken, aynı araçtaki çocuklar S.İ. ve E.İ. yaralandı.

Çocuklar, kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. E.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.