Antalya'da trafoya giren hırsız akıma kapıldı

Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı mahallesinde trafoya giren kişinin elektrik akımına kapıldığını belirten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, trafo içinden kendi imkanlarıyla çıkan M.A'yı yaralı halde buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. M.A'nın, trafoya hırsızlık amacıyla girdiği iddia edildi.