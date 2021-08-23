Antalya’da otobüste maske takmayı reddeden kadın olay çıkardı

Antalya’nın Kepez İlçesi Antalya Bulvarı üzerinde, Meydan-Yeniköy hattında çalışan Kemal Kuşçu, sefere çıkmak üzere durağa gelerek yolcu almaya başladı.

Bu sırada otobüse binen bir kadın yolcu, şoförün maske takması konusunda uyarısını dinlemeyerek maske takmadı.

ŞOFÖRE HAKARETLER YAĞDIRDI

Şoför ise maske takmadan yola devam edemeyeceğini belirtti.

Bunun üzerine kadın yolcu, maske takmamakta direnerek şoföre hakaretler etmeye başladı.

"BEDELİNİ ÖDETECEĞİM"

Kadın bir süre daha hakaret ettikten sonra otobüsten aşağı indi. Bu kez ise diğer yolculara da hakaret etmeye başladı.

Kadın, "Maske takmıyorum. Ben engelliyim. Bugün maske takmıyorum. Bak görüyorsunuz. Benim evde çocuğum bekliyor. Aşağı inmiyorum. Şimdi polis gelecek. Bunu da çekin. Sakin olamıyorum. Bu insanların hiçbirisi beni sakinleştiremez. Doktorlarınız gelse beni sakinleştiremez. Sana ben soracağım. Çek lan beni şoför bozuntusu. Nerede polisler? Senin çocuğun senin anan benim yaşadıklarımın yüz bin katını yaşasın. Sen pisliğin tekisin. Senin hiçbir vasfın yok. Sana bunun bedelini çok pis ödeteceğim” diyerek sağa sola bağırdı.