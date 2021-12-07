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Antalya’da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Turuncu kodlu uyarının ardından etkili olan fırtına nedeniyle sokaklar ve caddeler sular altında kaldı. Birçok araç yollarda mahsur kalırken, zemin katları su bastı.

TÜRKİYE 07.12.2021, 15:45
Antalya’da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Antalya’da, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği 'turuncu kod'lu uyarının ardından gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi.

Bazı araçların üzerine levhalar ve ağaçlar düştü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dış cephesinde şiddetli fırtına ve sağanaktan dolayı hasar oluştu.

Şiddetli fırtına nedeniyle Yat Limanı'ndaki bazı tekneler su aldı, bir tekne de battı.

Serik ilçesi Acısu Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Boğazkent Ovası ile tarım alanlarını su bastı. Konyaaltı ilçesi Batılı Mahallesi'nde ise kullanılmayan bir yol çöktü.

Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

İtfaiye ekipleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti.

ZEMİN KATLARI SU BASTI

Sağanak ve fırtına trafikteki araçlara ve yayalara da zor anlar yaşattı.

Antalya- Kemer karayolu üzerindeki Batı Çevreyolu'nun çevresinde çok sayıda araç yolda kalırken, bu bölgedeki evlerin zemin katlarını da su bastı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çok sayıda ihbara müdahale etmeye başladı.

SOKAKLARDA SUYUN YÜKSEKLİĞİ 1 METREYE ULAŞTI

Özellikle Konyaaltı ilçesinde Liman Mahallesi’ndeki sokaklarda suyun yüksekliği, 1 metreye ulaştı.

Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar, sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süper marketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü. Kızılarık Mahallesi'nde, bir iş yerinin camları şiddetli rüzgardan kırıldı.

YAĞIŞ MİKTARI 200 KİLOGRAMA YAKLAŞTI

Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi’nde metrekareye son 24 saate düşen yağış miktarı 182 kilogramı geçti.

Rüzgar hızı da öğle saatlerinde Kemer'de 130 km/saat, Konyaaltı'nda 115 km/saat ve Antalya Körfezi'nde 100 km/saate ulaştı.

HAVA YOLU TRAFİĞİ DE ETKİLENDİ

Kuvvetli rüzgar ve sağanaktan hava yolu trafiği de etkilendi.

Sabah Antalya'dan İstanbul'a yapılması planlanan uçuş programı iptal edildi.

İstanbul'dan Antalya'ya gelecek 3 uçak ise Dalaman ve Konya'daki havalimanlarına yönlendirildi.

Bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabildiği ancak iniş kalkışlarda herhangi sıkıntı olmadığı bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur, "Yağış nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Çatı uçmaları ve çok sayıda ağaç devrilmesi var." dedi.

Vatandaşlardan Melih Alp ise sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada aracının üzerine ağacın devrildiğini gördüğünü dile getirdi.

#Antalya #Turuncu kod
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