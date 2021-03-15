Apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinin Kazım Karabekir Mahallesi 922 Sokak'taki binanın birinci katında saat 18.30 sıralarında patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre, yaralıların olduğu belirtildi.